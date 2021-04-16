Libya, BMGK'nın Sirte'ye gözlemci yerleştirme kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı
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Libya, BMGK'nın Sirte'ye gözlemci yerleştirme kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı

Libya, BMGK'nın Sirte'ye gözlemci yerleştirme kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı
Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel

Libya Başkanlık Konseyi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) ülkeye ateşkesi denetleme mekanizması gönderilmesine onay vermesini memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Libya Başkanlık Konseyi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) ülkeye ateşkesi denetleme mekanizması gönderilmesine onay vermesini memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Başkanlık Konseyi Sözcüsü Necva Vehibe, basına verdiği demeçte, oybirliğiyle kabul edilen kararın, "aralık ayında yapılacak seçimlere kadar ülkeyi yönetmekle yetkili olan Başkanlık Konseyi ve Ulusal Birlik Hükümeti'ne destek niteliğinde" olduğunu belirtti.

Açıklamada, "Konsey, tüm yabancı güçlerin ve paralı askerlerin Libya'dan çekilmesi de dahil olmak üzere ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanmasına saygı duyulması ve desteklenmesi gerektiğini vurgulamakta ve 5+5 Ortak Askeri Komitesi'nin çalışmalarını desteklemektedir." ifadelerine yer verildi.

Libya Siyasi Diyalog Forumu'ndan çıkan yol haritasına göre, Ulusal Birlik Hükümeti'nin genel seçimleri zamanında gerçekleştirme çalışmalarını desteklemesi için Temsilciler Meclisi'ne de çağrı yapılan açıklamada, bunun için tüm gerekli araçların hazırlanması, birleşik bir bütçe belirlenmesi ve devlet kurumlarının yönetimi üzerinde bir anlaşmaya varmak için çalışılması istendi.

BM, Sirte'ye 60 gözlemci yerleştirecek

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Libya'da kalıcı ateşkesin sağlanması ve ateşkesin denetlenmesine yönelik mekanizma oluşturulması önerisinin kabul görmesinin ardından, BMGK, ateşkes denetleme mekanizmasına yetki veren kararı oy birliğiyle kabul etti.

Guterres'in BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu plana göre, belirli güvenlik ve lojistik kriterlerin karşılanmasının ardından Sirte'ye ateşkesi denetlemek için azami 60 gözlemci konuşlandırılacak.

Silahsız ve üniformasız olacak gözlemciler, 5+5 Ortak Askeri Komitesi ile çalışacak.

BMGK, kararda ayrıca Libya'da tüm taraflara ve 23 Ekim 2020'de varılan ateşkese uymaları, tüm yabancı güçlere ve paralı savaşçılara ülkeden ayrılmaları çağrısını tekrarladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

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