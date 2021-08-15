Libya Başkanlık Konseyi, yeni bir askeri bölge inşa etme kararı aldı
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Libya Başkanlık Konseyi, yeni bir askeri bölge inşa etme kararı aldı

Libya Başkanlık Konseyi, yeni bir askeri bölge inşa etme kararı aldı
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

Libya Başkanlık Konseyi, "Batı Sahili Askeri Bölgesi" adı altında yeni bir askeri bölge inşa edilmesi kararı aldığını açıkladı.

Libya Başkanlık Konseyi, "Batı Sahili Askeri Bölgesi" adı altında yeni bir askeri bölge inşa edilmesi kararı aldığını açıkladı.

Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, 11 Ağustos'ta, Trablus'un batısındaki el-Giran'dan Tunus sınırına, güneydeki Batın el-Cebel bölgesinden Akdeniz'e kadar uzanan alanda yeni bir askeri bölge kurulmasına karar verildiği ifade edildi.

"Batı Sahili Askeri Bölgesi" adı verilen askeri bölgenin, idari olarak Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı'na, mali olarak Savunma Bakanlığına, operasyonel olarak ise Libya Ordusu Başkomutanına bağlı olacağı aktarıldı.

Açıklamada, Batı Sahili Askeri Bölgesi Komutanlığına eski Ulusal Mutabakat Hükümeti Savunma Bakanı Selahaddin en-Nemruş'un atandığı kaydedildi.

Kararda yeni askeri bölgenin inşasının gerekçelerine dair bilgi verilmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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