Libya Başkanlık Konseyi, Trablus'taki toplantılarını yaptıkları otele silahlı baskın düzenlendiğini açıkladı
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Libya Başkanlık Konseyi, Trablus'taki toplantılarını yaptıkları otele silahlı baskın düzenlendiğini açıkladı

Libya Başkanlık Konseyi, Trablus'taki toplantılarını yaptıkları otele silahlı baskın düzenlendiğini açıkladı
Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel

Libya Başkanlık Konseyi, başkent Trablus'ta Konsey toplantılarının yapıldığı otelin silahlı bir grup tarafından saldırıya uğradığını, olayda kimsenin zarar görmediğini açıkladı.

Libya Başkanlık Konseyi, başkent Trablus'ta Konsey toplantılarının yapıldığı otelin silahlı bir grup tarafından saldırıya uğradığını, olayda kimsenin zarar görmediğini açıkladı.

Başkanlık Konseyi Sözcüsü Necva Vehibe, basına yaptığı yazılı açıklamada, Trablus'ta bu gece meydana gelen baskının, Başkanlık Konseyinin daimi karargahına değil, Corinthia Oteli'ne yapıldığını kaydetti.

Necva, şöyle devam etti:

"Bu mekan, Konseyin toplantı merkezlerinden biri olmakla birlikte, haftalık tatil dolayısıyla bugün çalışma olmadığı için kimse zarar görmemiştir. Herkesin bilgileri kaynağından edinmesini umuyoruz."

Silahlı grubun, baskını, Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un görevden alınması için yaptığı iddia edildi.

Öfke Volkanı Operasyonu: Baskın yok

Öte yandan Libya ordusuna bağlı Öfke Volkanı Operasyonu, sosyal medyada yer alan bilgileri yalanlayarak söz konusu otele baskın düzenlenmediğini açıkladı.

Öfke Volkanı Operasyonunun Vadi Rabi Cephesi ve Terörle Mücadele Gücü Yedek Bölümü Komutanı Muhtar el-Cehavi, AA'ya yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Ne otel baskını ne de bir kuşatma yoktur. (Libya ordusuna bağlı) Öfke Volkanı güçlerinin birkaç konuyu tartışmak için Başkanlık Konseyi Başkanı ile bir araya gelme arzusu söz konusudur."

Cehavi, Darbeci General Hafter'in milislerine yönelik sevkiyatların devam ettiğine işaret ederek, taleplerinin, ateşkesin her iki tarafta da yürürlüğe girmesi olduğunu ekledi.

Cehavi, Öfke Volkanı güçlerinin Başkanlık Konseyi ve Ulusal Birlik Hükümetini desteklediklerini ve sivil devlet anlayışını benimsediklerini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Menguş'un açıklamaları tartışma yaratmıştı

Libya Dışişleri Bakanı Menguş'un, 3 Mayıs'ta resmi ziyaret için başkent Trablus'ta bulunan Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile ikili görüşmelerinin ardından yaptığı ortak basın toplantısındaki sözleri ile başlayan tartışma ülke gündemine oturmuştu.

Menguş, "Libya'nın egemenliğine saygı çerçevesinde, Libya topraklarındaki tüm yabancı güçlerin ve paralı askerlerin varlığının sonlandırılması için de (Türkiye'ye) iş birliği çağrısı yapıyoruz." diye konuşmuştu.

Ancak Menguş'un bu sözleri, çok sayıda Libyalı sosyal medya kullanıcısı tarafından, meşru anlaşmalar çerçevesinde ülkede bulunan Türkiye ile darbeci Halife Hafter'in saldırılarına destek amacıyla ülkeye getirilen yabancı paralı askerleri bir tuttuğu gerekçesiyle eleştirildi.

Ayrıca Menguş'un 2019'da ABD'de bir panelde, Halife Hafter'i "kahraman" olarak nitelendirdiği sözlerinin sosyal medyada yayılması da tartışmaları alevlendirmişti.

Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları, Menguş'un görevden alınması için sosyal medyada kampanya başlatmıştı.

Öte yandan, Başkanlık Konseyi kararıyla Libya İstihbarat Kurumu Başkanlığına devrik diktatör Muammer Kaddafi rejimi döneminin yetkililerinden Hüseyin el-Aib'in ataması da tepkiyle karşılanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

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