Libya Başkanlık Konseyi'ne saldırı

04.12.2019 17:14 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:19

Libya'nın başkenti Trablus'ta Libya Başkanlık Konseyi'ne kimliği hemen bilinmeyen silahlı kişilerce saldırı düzenlendi.



Libya'nın başkenti Trablus'ta Libya Başkanlık Konseyi'nin binasına kimliği hemen bilinmeyen silahlı kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırının ardından saldırganlar ile güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandığı öğrenildi. Yerel kaynaklar, bölgede ateş seslerinin de duyulduğunu aktardı. - TRABLUS

Kaynak: İHA