Libya Başkanlık Konseyi'nden Türkiye ve Katar'a teşekkür
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Libya Başkanlık Konseyi'nden Türkiye ve Katar'a teşekkür

Libya Başkanlık Konseyi, Türkiye ve Katar'a Libya hükümetine verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

Libya Başkanlık Konseyi'nden Türkiye ve Katar'a teşekkür
22.08.2020 22:55 | Son Güncelleme: 22.08.2020 22:58

Libya Başkanlık Konseyi, Türkiye ve Katar'a Libya hükümetine verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

Başkanlık Konseyi, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Başbakan Yardımcısı Ahmed Muaytik ile Konsey üyeleri Muhammed Ammari Zayid ve Ahmed Hamza'nın katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Konsey'den yapılan yazılı açıklamaya göre toplantıda, ülkede yaşanan son gelişmelerin yanı sıra Libya krizine yönelik uluslararası ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Konsey, Türkiye ve Katar'ın yanı sıra Libya hükümeti ile halkına destek veren dost ve kardeş ülkelere teşekkür etti.

Açıklamada, kardeş ülke Mısır'ın da Libya'da barış ve istikrarın tesis edilmesinde olumlu rol oynaması istendi.

Libya'da modern sivil devletten vazgeçilmesinin mümkün olmadığı vurgulanan açıklamada, savaş suçu ve insanlığa karşı suç sayılabilecek ihlaller işleyenlerin dahil edilmeyeceği temeller üzerinde siyasi sürecin yeniden başlatılmasının önemine işaret edildi.

Kaynak: AA

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