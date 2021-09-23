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Libya Başkanlık Konseyi'nden Dibeybe hükümetine görevine devam etme çağrısı

AA / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel
Libya Başkanlık Konseyi'nden Dibeybe hükümetine görevine devam etme çağrısı

Libya Başkanlık Konseyi, Ulusal Birlik Hükümeti'ne (UBH), çalışmalarına devam etme ve seçim sürecini destekleme çağrısı yaptı.

Libya Başkanlık Konseyi, Ulusal Birlik Hükümeti'ne (UBH), çalışmalarına devam etme ve seçim sürecini destekleme çağrısı yaptı.

Başkanlık Konseyi'nden yapılan yazılı açıklama, Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih'in 21 Eylül'de hükümetten güvenoyunu geri çektiğini açıklamasının ardından geldi.

TM'nin hükümetten güvenoyunu çekme kararına karşın, açıklamada, UBH'den "çalışmalarını sürdürmesi" ve "vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılaması, seçim sürecini desteklemesi ve devlet kurumlarının görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli önlemleri alması" istendi.

Açıklamada, "Konsey, yasama makamlarını, 24 Aralık seçimleri sürecinde gerekli hukuki mevzuatı tamamlamak için ulusal ve yasal sorumluluklarını üstlenmeye çağırmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "seçim sürecinin olumlu bir atmosferde yürütülmesini sağlamak için tüm tarafların gerilimi tırmandırıcı adımlar atmaktan kaçınması ve gerilimi düşürme yönünde çalışma konusunda taahhütte bulunması gerektiği" vurgulandı.

TM'nin "güvenoyu" adımı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih başkanlığındaki TM, 21 Eylül'de düzenlediği oturumda oy çokluğuyla UBH'den güvenoyunun geri çekildiğini iddia etmişti.

TM Sözcüsü Abdullah Buleyhık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hükümetten güvenoyunun geri çekilmesi kararının oturuma katılan 113 milletvekilinden 89'unun "evet" oyuyla onaylandığını ileri sürmüştü.

Ancak Devlet Yüksek Konseyi (DYK), yaptığı açıklamada, UBH'nin güvenoyunu geri çekmesi eyleminin Birleşmiş Milletler'in (BM) Yol Haritasını ve Suheyrat Anlaşmasını ihlal ettiği için kanunsuz olduğunu, bundan kaynaklanacak eylemlerin tamamen geçersiz olduğunu ilan etmişti.

Başta BM ve DYK olmak üzere çok sayıda Libyalı yetkili, kurum, siyasetçi ve sivil toplum temsilcileri TM'nin güvenoyunu çekme oylamasının kanunsuz olduğunu bildirerek Başbakan Abdulhamid Dibeybe önderliğindeki UBH'yi desteklediklerini duyurmuştu.

AA / Mücahit Aydemir - Son Dakika Haberleri
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Haber: Libya Başkanlık Konseyi'nden Dibeybe hükümetine görevine devam etme çağrısı - Haberler
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