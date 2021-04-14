Libya Başkanlık Konseyi Başkanı, Yunanistan'la anlaşma imzalama yetkilerinin olmadığını açıkladı
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Libya Başkanlık Konseyi Başkanı, Yunanistan'la anlaşma imzalama yetkilerinin olmadığını açıkladı

Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel
Libya Başkanlık Konseyi Başkanı, Yunanistan'la anlaşma imzalama yetkilerinin olmadığını açıkladı

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı El-Menfi, Yunan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le görüşmesinde Başkanlık Konseyi'nin uluslararası anlaşma imzalama yetkisinin bulunmadığını duyurdu.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı El-Menfi, Yunan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le görüşmesinde Başkanlık Konseyi'nin uluslararası anlaşma imzalama yetkisinin bulunmadığını duyurdu.

Başkanlık Konseyi Sözcüsü Necva Vehibe, basın mensuplarına verdiği demeçte resmi ziyaret kapsamında Yunanistan'ın başkenti Atina'ya giden Başkan el-Menfi'nin, Miçotakis ile bir araya geldiğini hatırlattı.

Buna göre, Menfi Yunan mevkidaşı ile yaptığı görüşmesinde, "Cenevre Anlaşması gereği Başkanlık Konseyinin herhangi bir uluslararası anlaşma yapmasının mümkün olmadığını, bunun Ulusal Mutabakat Hükümetinin yetkisinde olduğunu" belirtti.

Menfi, ziyareti sırasında, iki ülke arasında, kültür, ekonomi, elektrik ve yenilenebilir enerji alanındaki iş birliğini canlandırmanın da önemine dikkat çekti.

Son dönemde Libya ile diplomatik ilişkilerini normalleşme sürecine sokan Yunanistan, Türkiye ve Libya arasında 27 Kasım 2019'da imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının iptal edilmesini ve kendisiyle yeni bir anlaşma yapılması istiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

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