Libya Başkanlık Konseyi Başkanı El Menfi, Türkiye'ye geliyor
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Libya Başkanlık Konseyi Başkanı El Menfi, Türkiye'ye geliyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Libya Başkanlık Konseyi Başkanı El Menfi, Türkiye'ye geliyor

İLETİM Başkanlığı, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus El Menfi ile Konsey üyesi Abdullah Hüseyin El Lafi'nin, Türkiye'ye ziyarette bulunacağını dyurudu.

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İLETİM Başkanlığı, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus El Menfi ile Konsey üyesi Abdullah Hüseyin El Lafi'nin, Türkiye'ye ziyarette bulunacağını dyurudu. 

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Sayın Muhammed Yunus El Menfi ile Konsey üyesi Sayın Abdullah Hüseyin El Lafi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 26 Mart 2021 tarihinde ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştireceklerdir. Libya Başkanlık Konseyi'nin göreve başlamasının ardından Türkiye'ye düzenleyecekleri bu ilk ziyarette, Türkiye- Libya arasındaki köklü ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacaktır" denildi.Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulmasının da öngörüldüğü açıklamada yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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