Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi, kurumlar arası uzlaşı çağrısında bulundu
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Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi, kurumlar arası uzlaşı çağrısında bulundu

23.03.2021 00:13 | Son Güncelleme: 23.03.2021 00:22
Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi, kurumlar arası uzlaşı çağrısında bulundu

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, kurumlar arasında uzlaşı çağrısında bulunarak, yürütme otoritesine desteğini belirtti.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, kurumlar arasında uzlaşı çağrısında bulunarak, yürütme otoritesine desteğini belirtti.

Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Menfi Trablus'taki ofisinde Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis ve Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Koordinatörü Raisedon Zenenga'yı kabul etti.

Yeni yürütme otoritesinin Cenevre'de alınan kararlara bağlı olduğuna işaret eden Menfi, kurumlar arasında kapsamlı bir uzlaşının sağlanması, devlet kurumlarının birleştirilmesi ve 5+5 Ortak Askeri Komite'nin çalışmalarına devam etmesi için desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Kubis ise BM ve UNSMIL'in Libya'da istikrar ve siyasi çözümden yana olduğunu kaydederek, devlet kurumlarının birleştirilmesi yönündeki tüm çabalara ve 5+5 Ortak Askeri Komite'ye destek verdiklerini vurguladı.

BM öncülüğünde düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu yol haritasına göre, Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Başbakan Dibeybe ve göreve gelen yönetimin, ülkeyi 24 Aralık 2021'e kadar seçime taşıması öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

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