Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi, BM Özel Temsilcisi Kubis ile ulusal uzlaşı sürecini görüştü
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Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi, BM Özel Temsilcisi Kubis ile ulusal uzlaşı sürecini görüştü

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi, BM Özel Temsilcisi Kubis ile ulusal uzlaşı sürecini görüştü
Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak - Haberler | Güncel

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis ile ulusal uzlaşı sürecini ve ateşkesin uygulanmasını ele aldı.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis ile ulusal uzlaşı sürecini ve ateşkesin uygulanmasını ele aldı.

Başkanlık Konseyi Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Menfi ile Kubis'in ülkenin doğusundaki Tobruk vilayetinde bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede Kubis'in BM'nin Libya'daki siyasi süreci desteklenmesine ilişkin bilgi verdiği ve tarafların ulusal uzlaşı sürecinin yanı sıra ateşkesin uygulanmasını konuştuğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Menfi ve Kubis'in 2570 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının uygulanarak seçimlerin zamanında yapılması konusunu ele aldığı kaydedildi.

BM öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, ülkede 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed el-Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

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