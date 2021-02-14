Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi, Akile Salih ile ülkedeki siyasi süreci görüştü

Libya'da geçici yönetimin Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih ile bir araya geldi.

Libya'da geçici yönetimin Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih ile bir araya geldi.

Başkanlık Konseyi basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Menfi'nin Libya'nın doğusundaki el-Kubba kentinde Salih ile bir araya gelerek geçici yönetimin kurulması sürecinin hızlandırılmasını vurguladığı kaydedildi.

Görüşmede, ekonomik, sosyal ve güvenlik alanlarında daha fazla ilerleme sağlanması konularının ele alındığı, parçalı haldeki devlet kurumlarının yeniden birleşmesine imkan sağlamasının önemine işaret edildiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerince, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Liste yöntemine göre yapılan oylamada Menfi ve Dibeybe'nin yanı sıra Başkanlık Konseyi yardımcıları olarak Musa el-Koni ve Abdullah el-Lafi'nin bulunduğu liste, 74 üyeden 39'unun oyunu almıştı.

Akile Salih, Fethi Başağa, Usame Cuveyli ile Abdulmecid Seyfunnasr'dan oluşan ve ikinci tura kalan diğer liste ise 34 oy almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar