Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi, Afrika Birliği heyeti ile Trablus'ta bir araya geldi

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Fakih ve beraberindeki heyeti başkent Trablus'ta kabul etti.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Fakih ve beraberindeki heyeti başkent Trablus'ta kabul etti.

Başkanlık Konseyi Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Menfi, heyetle görüşmesinde, Afrika Birliği Komisyonunun Libya'nın istikrarına ulaşmasındaki rolünün önemine ve siyasi süreçte oynayabileceği role işaret etti.

Menfi, bu kapsamda Komisyonun Trablus'taki ofisinin yeniden açılmasının önemini vurguladı.

Fakih de özellikle yasa dışı göçün sınırlandırılması ve ülkede kapsamlı bir ulusal uzlaşma sağlama konusunda Afrika Birliğinin Libya'yı her düzeyde desteklemeye hazır olduğunu yineledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı