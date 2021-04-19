Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi, Afrika Birliği heyeti ile Trablus'ta bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi, Afrika Birliği heyeti ile Trablus'ta bir araya geldi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Fakih ve beraberindeki heyeti başkent Trablus'ta kabul etti.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Fakih ve beraberindeki heyeti başkent Trablus'ta kabul etti.

Başkanlık Konseyi Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Menfi, heyetle görüşmesinde, Afrika Birliği Komisyonunun Libya'nın istikrarına ulaşmasındaki rolünün önemine ve siyasi süreçte oynayabileceği role işaret etti.

Menfi, bu kapsamda Komisyonun Trablus'taki ofisinin yeniden açılmasının önemini vurguladı.

Fakih de özellikle yasa dışı göçün sınırlandırılması ve ülkede kapsamlı bir ulusal uzlaşma sağlama konusunda Afrika Birliğinin Libya'yı her düzeyde desteklemeye hazır olduğunu yineledi.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi, Afrika Birliği heyeti ile Trablus'ta bir araya geldi
Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi, Afrika Birliği heyeti ile Trablus'ta bir araya geldi
Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi, Afrika Birliği heyeti ile Trablus'ta bir araya geldi
Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi, Afrika Birliği heyeti ile Trablus'ta bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Afrika'dan gelen toz taşınımı için profesörden önemli uyarı: Bugün ve yarın dışarı çıkmayın
Afrika'dan gelen toz taşınımı için profesörden önemli uyarı: Bugün ve yarın dışarı çıkmayın
Geçen hafta imzalanan 5 büyük anlaşma sayesinde Libya ile ticaretimiz iki kat artacak
Geçen hafta imzalanan 5 büyük anlaşma sayesinde Libya ile ticaretimiz iki kat artacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Faik Öztrak Ziya Selçuk Meral Akşener
Magazin Nur Sürer Burcu Biricik Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Arda Turan Gökhan Gönül Ünal Karaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi, Afrika Birliği heyeti ile Trablus'ta bir araya geldi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 18:11:12. #1.14#

title