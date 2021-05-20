Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi, AB'nin Libya Büyükelçisi Sabadell'i kabulünde ikili ilişkileri ele aldı

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Avrupa Birliği'nin (AB) Libya Büyükelçisi Jose Sabadell'i kabul etti.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Avrupa Birliği'nin (AB) Libya Büyükelçisi Jose Sabadell'i kabul etti.

Başkanlık Konseyinden yapılan açıklamaya göre, başkent Trablus'taki Başkanlık Konseyi karargahında gerçekleşen ve Menfi'nin yardımcısı Abdullah El-Lafi'nin de hazır bulunduğu görüşmede, ikili ilişkiler ve ortak sorunlar ele alındı.

Görüşmede, el-Menfi, Libya'nın güney sınırlarının güvenliğinin sağlanmasında ve bu bölgedeki düzensiz göçle mücadele için kalkınma projelerinin desteklenmesinde işbirliğinin önemini vurguladı.

Öte yandan AB Büyükelçisi Sabadell de, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, görüşmenin, Trablus'taki AB Büyükelçiliğinin 17 Mayıs'ta yeni açılmasının ardından yaptıkları ilk görüşme olduğunu belirtti.

Ülkede 24 Aralık'ta yapılmasına karar verilen genel seçimler için güçlü destek verdiklerini vurgulayan Sabadell, yabancı güçlerin ülkeden ayrılması, ulusal uzlaşı, güvenlik güçlerinin yeniden birleşmesi ve güney sınırı konularının ele alındığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir