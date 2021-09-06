Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi, ülkede ulusal uzlaşı projesinin başladığını ilan etti
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Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi, ülkede ulusal uzlaşı projesinin başladığını ilan etti

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi, ülkede ulusal uzlaşı projesinin başladığını ilan etti
Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed - Haberler | Güncel

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, ülkede kapsamlı ulusal uzlaşı projesinin başladığını resmen duyurdu.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, ülkede kapsamlı ulusal uzlaşı projesinin başladığını resmen duyurdu.

Başkanlık Konseyinin sosyal paylaşım sitesinden yaptığı yazılı açıklamaya göre, Menfi, çeşitli davalarda tutuklu bulunan ve haklarında yargı kararı verilen tutukluların serbest bırakılmasına istinaden, bugün varılan uzlaşının sağlanması için gösterilen tüm çabaları takdirle karşıladığını belirterek Libya halkını kutladı.

Menfi, "Geçmişin acı sayfalarını kapamak, anlaşmazlıkları aşmak, bölünmeyi kötü görmek ve akan kanı durdurmak için Libya halkının hakiki ve ciddi bir arzusu olmasaydı, bu kararlar alınmazdı." dedi.

Geçmişi bir tarafa bırakmak ve anlaşmazlıkları aşmak şeklinde herkeste var olan hakiki arzuyla şekillenen ulusal uzlaşının ilk adımlarının atılmaya başlamasından dolayı Libyalıları tebrik eden Menfi, insanlara vatan etrafında toplanma ve hukuk devleti kurma çağrısı yaptı.

Açıklamada, uzlaşı projesinin ayrıntıları, aşamaları ve uygulama mekanizmasına ilişkin daha fazla bilgi verilmedi.

Libya Başkanlık Konseyi, bugün ulusal uzlaşı çerçevesinde siyasi mahkumların da sonunda serbest bırakıldığını duyurdu.

"Uzlaşı sağlamadan yol alamayız"

Öte yandan Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, devrik lider Muammer Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi'nin tahliye kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dibeybe, açıklamasında, "Uzlaşı sağlamadan yol alamaz; hukuku uygulamadan, kuvvetler ayrılığı ilkesine saygı duymadan, yargı usul ve kararlarına uymadan da devletin dirliğini tesis edemeyiz. Bu temelde, "Sadi Kaddafi" adlı vatandaş, Başsavcılık tarafından kendisi hakkında yayınlanan tahliye kararının uygulanmasıyla bugün serbest bırakıldı." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed

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Muammer Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi serbest bırakıldı
Muammer Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi serbest bırakıldı
Muammer Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi serbest bırakıldı
Muammer Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi serbest bırakıldı
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Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi, ülkede ulusal uzlaşı projesinin başladığını ilan etti - Haberler
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