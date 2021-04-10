Libya Başkanlık Konseyi Başkanı El-Menfi, Türkiye ile ortak çıkarların yeni dönemde korunacağını vurguladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı El-Menfi, Türkiye ile ortak çıkarların yeni dönemde korunacağını vurguladı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, ülkesi ile Türkiye'yi birleştiren ortak çıkarların, yakın zamanda göreve gelen Başkanlık Konseyi ve Ulusal Birlik Hükümeti döneminde korunacağını belirtti.

Türkiye ile kendi ülkesini karşılaştıran spiker böyle isyan etti: Türkiye silah sistemleri geliştiriyor, biz fren sistemi almayı kutluyoruz
Türkiye ile kendi ülkesini karşılaştıran spiker böyle isyan etti: Türkiye silah sistemleri geliştiriyor, biz fren sistemi almayı kutluyoruz

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, ülkesi ile Türkiye'yi birleştiren ortak çıkarların, yakın zamanda göreve gelen Başkanlık Konseyi ve Ulusal Birlik Hükümeti döneminde korunacağını belirtti.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, Başkan el-Menfi tarafından başkent Trablus'taki devlet konuk sarayında düzenlenen törenle kabul edildi ve Libyalı lidere güven mektubunu sundu.

Libya Başkanlık Konseyi Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Menfi, Büyükelçi Yılmaz ile görüşmesinde, yeni Türk Büyükelçisini memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Libya-Türkiye ilişkilerinin derinliğine, kardeşlik bağlarına ve iki ülke arasındaki yakın dostluk ve iş birliğine" vurgu yaptı.

Açıklamada, Menfi'nin, "Libya ile Türkiye'yi birleştiren ortak çıkarların, Başkanlık Konseyi ve Ulusal Birlik Hükümeti döneminde korunacağının altını çizdiği" belirtildi.

Menfi ayrıca, Türk şirketlerinin, ülkedeki kriz nedeniyle durdurulan faaliyetlerini tamamlamak için tekrar geri dönmesini ve yeniden yapılanma projelerine katkıda bulunmasını beklediklerini kaydetti.

Başbakan Dibeybe yarın Türkiye'yi ziyaret edecek

Menfi ayrıca, yarın "üst düzey bir hükümet heyetinin, karşılıklı anlaşmaları ele almak, tartışmak ve iki ülke arasındaki çeşitli alanlarda iş birliğini geliştirmek için" iki günlük resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gideceğini kaydetti.

Libya hükümet kaynaklarına göre de, ziyarette, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve kabinesinden bazı bakanlar bulunacak.

Öte yandan Büyükelçi Yılmaz, güven mektubunu sunduğu görüşmede Menfi'ye, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve Libya halkı için istikrar, ilerleme ve refah dileklerini iletti.

Yılmaz, Türkiye'nin geçmişte Libya'yı güvenlik ve istikrara kavuşması için desteklediği gibi, Başkanlık Konseyi ve Ulusal Birlik Hükümeti'nin çalışmalarına da desteğini sürdürdüğünü vurguladı.

Birleşmiş Milletler öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, ülkede 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed el-Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı El-Menfi, Türkiye ile ortak çıkarların yeni dönemde korunacağını vurguladı
Libya Başkanlık Konseyi Başkanı El-Menfi, Türkiye ile ortak çıkarların yeni dönemde korunacağını vurguladı
Libya Başkanlık Konseyi Başkanı El-Menfi, Türkiye ile ortak çıkarların yeni dönemde korunacağını vurguladı
Libya Başkanlık Konseyi Başkanı El-Menfi, Türkiye ile ortak çıkarların yeni dönemde korunacağını vurguladı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Hazal Kaya Burak Deniz Bülent Ersoy Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksaray Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Libya Başkanlık Konseyi Başkanı El-Menfi, Türkiye ile ortak çıkarların yeni dönemde korunacağını vurguladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 20:07:20. #1.16#
title