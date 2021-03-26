Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Libya Başkanlık Konseyinin, göreve başlamasının ardından Türkiye'ye düzenleyecekleri bu ilk ziyarette, Türkiye-Libya arasındaki köklü ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek.

İş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik adımların ele alınacağı görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz