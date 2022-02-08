Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi: Krizi bitirmenin parolası ulusal uzlaşı - Haberler
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Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi: Krizi bitirmenin parolası ulusal uzlaşı

AA, Hamdi Yıldız - Güncel
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Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi: Krizi bitirmenin parolası ulusal uzlaşı

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, "Libya'da krizi tüm düzeylerde sonlandırmanın tek parolası ulusal uzlaşıdır.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, " Libya'da krizi tüm düzeylerde sonlandırmanın tek parolası ulusal uzlaşıdır." dedi.

Menfi, yaptığı açıklamada, Libya'da herhangi bir siyasi çalışmanın ulusal çıkarları gözetmesi ve elde edilen kazanımları tehdit etmemesi gerektiğini kaydetti.

Muhammed el-Menfi, " Libya'da krizi tüm düzeylerde sonlandırmanın tek parolası ulusal uzlaşıdır." ifadesini kullandı.

Eylül 2021'de ülkede kapsamlı bir ulusal uzlaşı projesinin resmen başlatıldığı duyurulmuştu.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi'nden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı.

Hukuki sorunlar nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

AA / Hamdi Yıldız - Güncel

Libya, Güncel, Haber

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