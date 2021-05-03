Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi, Çavuşoğlu ve Akar'ı kabul etti
Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kabul etti.
Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kabul etti.
Corinthia Otel'deki kabulde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, MİT Başkanı Hakan Fidan ve yetkililer de hazır bulundu.
Basına kapalı kabul yaklaşık yarım saat sürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım