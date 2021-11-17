Libya Başkanlık Konseyi Başkanı, BM yetkilisiyle 24 Aralık seçimlerinin önündeki engelleri görüştü

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis ile yaptığı görüşmede, ülkede 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık ve parlamento seçimleri önündeki engelleri ele aldı.

Başkanlık Konseyi Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Menfi ile Kubis, Libya'nın başkenti Trablus'ta bir araya geldi.

Paris'te düzenlenen Uluslararası Libya Konferansı'nın sonuçlarını ve Libya dosyasına ilişkin uluslararası toplumla ortak bir işbirliği zemini oluşturmanın yollarını konuşan ikili, yaklaşan seçimler önündeki engeller ile Libyalı taraflar arasında güven inşa etme çabalarını görüştü.

Görüşmede, Menfi, Libyalı tarafları bir araya getirme, bir köprü inşa etme, seçimlere hazırlanma, sonuçlarını kabul etme ve ulusal uzlaşı projesi üzerinde çalışmaya devam etme konusunda istekli olduğunu ifade etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Uluslararası Libya Konferansı'nda, Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçim sürecini engellemeye ve manipüle etmeye çalışan Libya içindeki veya dışındaki kişi veya kuruluşlardan hesap sorulacağı ve BM'nin 2571 sayılı kararınca yaptırım listesine alınabileceği duyurulmuştu.

AA / Hacer Başer - Son Dakika Haberleri

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