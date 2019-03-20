Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Al Sarraj'ı Kabul Etti

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Al Sarraj'ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Al Sarraj'ı kabul etti.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Al Sarraj'ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Al Sarraj'ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı Kabul Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabul basına kapalı olarak gerçekleşti.

(İHA)

Kaynak: İHA
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