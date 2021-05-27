Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Koni, İngiltere Büyükelçisi'yle "seçimleri" görüştü
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Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Koni, İngiltere Büyükelçisi'yle "seçimleri" görüştü

Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Koni, İngiltere Büyükelçisi'yle 'seçimleri' görüştü
Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay - Haberler | Güncel

Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Musa el-Koni, İngiltere'nin Trablus Büyükelçisi Nicholas Hopton ile Libya'da yapılacak seçimleri ve ulusal uzlaşıyı değerlendirdi.

Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Musa el-Koni, İngiltere'nin Trablus Büyükelçisi Nicholas Hopton ile Libya'da yapılacak seçimleri ve ulusal uzlaşıyı değerlendirdi.

Başkanlık Konseyi Sözcüsü Necva Vehibe, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Koni ile İngiliz Büyükelçi Hopton'un başkent Trablus'ta bir araya geldiğini bildirdi.

Görüşmede Libya'da seçimlerin kararlaştırılan tarihte yapılması gerektiğinden hareketle ülkedeki siyasi gelişmeler ve ulusal uzlaşı meselesinin ele alındığı kaydedildi.

İkilinin ayrıca yasa dışı göç ve terörle mücadele konularının yanı sıra İngiltere'nin tecrübelerinden istifade edilmesi için ortak iş birliğini de görüştüğü aktarıldı.

Görüşmede İngiliz Büyükelçi Hopton'un, iki ülke arasındaki derin ilişkileri ve Libya'nın istikrarına verdikleri desteği vurguladığı ifade edildi.

Birleşmiş Milletler öncülüğünde, farklı siyasi ve sosyal kesimleri temsilen seçilen 75 kişi ile yürütülen Libya Siyasi Diyalog Forumu, ülkede 24 Aralık 2021'de genel seçimlere gidilmesini kararlaştırmıştı. Seçimlerin anayasal temelini görüşmek üzere "Siyasi Diyalog Forumu Hukuk Komitesi" kurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay

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