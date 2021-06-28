Libya Başkanlık Konseyi, Başbakan'ı "savunma bakanlığına hızlı bir şekilde atama yapmaya" çağırdı
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Libya Başkanlık Konseyi, Başbakan'ı "savunma bakanlığına hızlı bir şekilde atama yapmaya" çağırdı

Libya Başkanlık Konseyi, Başbakan'ı 'savunma bakanlığına hızlı bir şekilde atama yapmaya' çağırdı
Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Başbakan Abdulhamid Dibeybe'den, kabinede boş duran savunma bakanlığı pozisyonuna ivedilikle atama yapmasını istedi.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Başbakan Abdulhamid Dibeybe'den, kabinede boş duran savunma bakanlığı pozisyonuna ivedilikle atama yapmasını istedi.

Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Konsey, Dibeybe'yi, savunma bakanının atanması konusunda istişare etmek ve konuyu sonuca bağlamak üzere 4 Temmuz'da yapılacak "önemli toplantıya" katılmaya çağırdı.

Açıklamada, Başbakan'ın toplantıya katılım sağlamaması durumunda, Başkanlık Konseyinin bir savunma bakanı belirleyeceği ve söz konusu ismi oylanmak üzere Temsilciler Meclisine sunacağı bildirildi.

BM öncülüğünde Libya krizine siyasi çözüm için başlatılan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin, 24 Aralık'ta gerçekleştirilmesi kararlaştırılan parlamento ve başkanlık seçimlerine kadar ülkeyi yönetmesi için 5 Şubat'ta Cenevre'de yaptığı oylama sonucunda, geçici Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed el-Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Libya'da Başkanlık Konseyi Başkanı aynı zamanda ordunun başkomutanı sıfatını taşıyor.

Mart ayında kabinesini kuran Başbakan Dibeybe, kabinede savunma bakanlığına henüz bir isim atamadığı için bu görevi kendisi yürütüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

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