Libya Başbakanı Serrac ve Tunus Cumhurbaşkanı Said, Libya'yı görüştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Libya Başbakanı Serrac ve Tunus Cumhurbaşkanı Said, Libya'yı görüştü

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile Libya'da yaşanan son gelişmeleri görüştü.

Libya Başbakanı Serrac ve Tunus Cumhurbaşkanı Said, Libya'yı görüştü
27.05.2020 01:43 | Son Güncelleme: 27.05.2020 01:43

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile Libya'da yaşanan son gelişmeleri görüştü.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Said ile Serrac'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Libya'da sahadaki son durum ve yaşanan gelişmeler ele alındı.

Görüşmede Said, Tunus'un, Libya'da uluslararası meşruiyete ve çözümün Libyalılar arasında olması gerektiği ilkesine bağlılığını yineledi.

Libya ordusu, 18 Mayıs'ta ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Üssü'nde kontrolü sağlamasının ardından batı bölgeleri ile Trablus'un güneyindeki bölgeleri milislerden arındırmaya devam ediyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, yasak kalkmadan dakikalar önce yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı Haber
Bakan Koca, yasak kalkmadan dakikalar önce yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine dakikalar kala ceza yiyen adam, 'Yapmayın eşim beni boşar' diye yalvardı Haber
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine dakikalar kala ceza yiyen adam, "Yapmayın eşim beni boşar" diye yalvardı
Normalleşme sürecinin 2. aşaması başladı! İşte açılması planlanan yerler Haber
Normalleşme sürecinin 2. aşaması başladı! İşte açılması planlanan yerler
Evlenecek çiftlere müjde! Bilim Kurulu Üyesi Seçil Özkan düğün salonlarının açılacağı tarihi paylaştı Haber
Evlenecek çiftlere müjde! Bilim Kurulu Üyesi Seçil Özkan düğün salonlarının açılacağı tarihi paylaştı
Taciz iddiasıyla karı-koca tarafından öldüresiye dövülen adam cinsel organının tekmelendiğini söyledi Haber
Taciz iddiasıyla karı-koca tarafından öldüresiye dövülen adam cinsel organının tekmelendiğini söyledi
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü Haber
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
Hollanda'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini ortaya koydu
Hollanda'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini...
Pınar Altuğ'un paylaşımına yine çirkin mesajlar yazıldı: Ne o buruş buruşsun
Pınar Altuğ'un paylaşımına yine çirkin mesajlar yazıldı: Ne o buruş buruşsun
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 36'ya yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 36'ya yükseldi
AK Parti ile İYİ Parti bayramlaşmasında gerginlik çıktı, tansiyon tavan yaptı
AK Parti ile İYİ Parti bayramlaşmasında gerginlik çıktı, tansiyon tavan yaptı
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Aşırı alkollü adam cinsel organını kesti, pişman olunca 112'yi aradı
Aşırı alkollü adam cinsel organını kesti, pişman olunca 112'yi aradı
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişi, evinin balkonunda görüntü çeken vatandaşa tehditler savurdu
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişi, evinin balkonunda görüntü çeken vatandaşa tehditler savurdu
Koronavirüsün bulaştırıcılığı ile ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Yeni araştırmada 11 gün detayı dikkat çekti
Koronavirüsün bulaştırıcılığı ile ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Yeni araştırmada 11 gün detayı dikkat çekti
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
Alzheimer hastası yaşlı adam av tüfeği ile oğlunu öldürdü, eşini yaraladı
Alzheimer hastası yaşlı adam av tüfeği ile oğlunu öldürdü, eşini yaraladı
4 büyük otobüs firması, 'Mola bitti' diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
4 büyük otobüs firması, "Mola bitti" diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini aştı
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini aştı
Edirne'deki vahşette tüyler ürperten ifade: Annesini taşla öldürdükten sonra döner bıçağıyla kesti
Edirne'deki vahşette tüyler ürperten ifade: Annesini taşla öldürdükten sonra döner bıçağıyla kesti
Jandarmalar, harçlık diyaloğu ile Türkiye'nin kalbini ısıtan çifte verdikleri sözü tuttu
Jandarmalar, harçlık diyaloğu ile Türkiye'nin kalbini ısıtan çifte verdikleri sözü tuttu
ABD uçakların fotoğraflarını yayınladı, Rusya'dan yanıt gecikmedi: Gerçeği yansıtmıyor
ABD uçakların fotoğraflarını yayınladı, Rusya'dan yanıt gecikmedi: Gerçeği yansıtmıyor
Buse Terim, 'Öncesi ve sonrası' notuyla değişimini takipçileriyle paylaştı
Buse Terim, "Öncesi ve sonrası" notuyla değişimini takipçileriyle paylaştı
Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti
Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti
Van halkı, sorumsuzca kurulan taziye çadırının bedelini ağır ödüyor
Van halkı, sorumsuzca kurulan taziye çadırının bedelini ağır ödüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tolga Turgut Devlet Bahçeli Bülent Kuşoğlu Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Ezgi Mola Özkan Uğur Hatice Çarpar Bergüzar Korel
Spor Ali Koç Metin Oktay Ergin Ataman Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Bursa Kadın Futbol Ramazan
Şu an buradasınız: Libya Başbakanı Serrac ve Tunus Cumhurbaşkanı Said, Libya'yı görüştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.5.2020 01:46:49. #1.15#
title