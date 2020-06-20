Libya Başbakanı Serrac'tan Cezayir'e resmi ziyaret
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Libya Başbakanı Serrac'tan Cezayir'e resmi ziyaret

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, ülkesindeki krizi görüşmek üzere Cezayir'e resmi ziyaret gerçekleştirerek, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebun ile bir araya geldi.

Libya Başbakanı Serrac'tan Cezayir'e resmi ziyaret
20.06.2020 19:17 | Son Güncelleme: 20.06.2020 19:32

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, ülkesindeki krizi görüşmek üzere Cezayir'e resmi ziyaret gerçekleştirerek, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebun ile bir araya geldi.

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, ülkesindeki krizi görüşmek üzere Cezayir'e resmi ziyaret gerçekleştirerek, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebun ile bir araya geldi. Cezayir Cumhurbaşkanlığı, tarafından yapılan açıklamada ziyaretin Libya krizine siyasi bir çözüm bulmak ve Libyalılar arasındaki diyaloğu sürdürmek için Cezayir'in gösterdiği yoğun ve sürekli çabaların bir parçası olduğu belirtildi.

Öte yandan Libya Başbakanı, bu yıl ikinci kez Cezayir'i ziyaret etti. - CEZAYİR

Kaynak: İHA

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