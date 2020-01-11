Libya Başbakanı Serrac'tan ateşkes şartı: Hafter güçlerini çekmeden olmaz

11.01.2020 23:22 | Son Güncelleme: 11.01.2020 23:22

İtalyan mevkidaşı Giuseppe Conte ile Roma'da görüşen Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Libya'da Rusya ve Türkiye tarafından önerilen ateşkese ilişkin, "Hafter güçlerini çekmeden bu olmaz çünkü daha önceki tecrübelerimize dayanarak kendisine güvenmiyoruz" şeklinde konuştu.



Conte ile cumartesi günü yaptığı ikili görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Serrac, "Rusya ve Türkiye'nin, saldıran grubun geri çekilmesi şartıyla önerdikleri ateşkes girişimini memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak bu durum, karşı tarafın hareket tarzı sebebiyle çok uygun olacak gibi görünmüyor" ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle