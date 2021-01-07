Libya Başbakanı Serrac İtalya'yı ziyaret etti
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Libya Başbakanı Serrac İtalya'yı ziyaret etti

07.01.2021 21:43 | Son Güncelleme: 07.01.2021 21:46
Libya Başbakanı Serrac İtalya'yı ziyaret etti

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın, yeni bir hükümet kurulması konusunu görüşmek üzere İtalya'nın başkenti Roma'yı ziyaret ettiği belirtildi.

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın, yeni bir hükümet kurulması konusunu görüşmek üzere İtalya'nın başkenti Roma'yı ziyaret ettiği belirtildi.

Libya Başbakanlık ofisinden bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Serrac'ın Libya'daki siyasi diyalog görüşmelerini ele almak üzere bugün İtalya'ya gittiğini aktardı.

Serrac'ın Roma'da, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde yürütülen Libya Siyasi Diyalog Forumu kapsamında hedeflenen yeni geçici hükümetin kurulması konusunu görüştüğünü kaydeden kaynak daha fazla ayrıntı vermedi.

Ziyarete ilişkin Libya ve İtalyan makamlarından henüz resmi açıklama yapılmadı.

BM öncülüğünde 9 Kasım'da Tunus'ta başlayan ve Libya'daki farklı siyasi ve sosyal kesimleri temsilen seçilen 75 kişi ile yürütülen "Libya Siyasi Diyalog Forumu"nda, 24 Aralık 2021'de Libya'da genel seçimlere gidilmesi kararlaştırılmıştı.

Forum kapsamında, ülkedeki devlet kurumlarının birleştirilmesi ve seçimlere kadar ülkeyi yönetecek yeni bir Başkanlık Konseyi ve yürütme organının belirlenmesi hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

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