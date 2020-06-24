Libya Başbakanı Serrac, İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio ile görüştü
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Libya Başbakanı Serrac, İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio ile görüştü

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile başkent Trablus'ta bir araya geldi.

24.06.2020 20:40 | Son Güncelleme: 24.06.2020 20:45

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile başkent Trablus'ta bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Libya hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Serrac, günübirlik ziyaret kapsamında bugün ülkeye gelen İtalyan Bakan'la, Libya'daki son gelişmeler ve "iki dost ülke arasındaki ilişkiler" üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Açıklamada, "Her iki taraf da siyasi sürece geri dönülmesinin önemine ve Libya'nın iç işlerine yönelik olumsuz dış müdahaleleri reddettiklerine vurgu yaptı. Aynı şekilde Avrupa Birliği'nin (AB) Libya'ya silah sevkiyatını önlemek için uygulanan 'İrini Operasyonu' ele alındı. Sayın Başbakan Serrac, operasyonun kara, hava ve denizi de içerecek şekilde kapsamlı ve bütüncül olmasının zorunlu olduğunu tekrar vurguladı." ifadelerine yer verildi.

Görüşmeye, İtalya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Elisabetta Belloni ve Büyükelçi Giuseppe Buccini, Libya tarafından da Dışişleri Bakanı Muhammed Siyala ve AB Büyükelçisi Hafız Kaddur'un katıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Başbakan Serrac'ın, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin terk ettiği bölgelerde mayın tuzakladığına değindiği ve sivil yerleşimlerdeki bu mayınların temizlenmesindeki katkıları nedeniyle İtalya'ya teşekkür ettiği belirtildi.

Görüşmede ayrıca, petrol sahalarının kapatılması sorunu, Akdeniz'deki düzensiz göç konusunda koordinasyonun geliştirilmesi ve Kovid-19 salgını konularının ele alındığı aktarıldı.

Libya Başbakanı Serrac, İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio ile görüştü

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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