Libya Başbakanı Serrac, İspanya Dışişleri Bakanı Laya'yı kabul etti
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Libya Başbakanı Serrac, İspanya Dışişleri Bakanı Laya'yı kabul etti

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile Libya'daki gelişmeleri görüştü.

Libya Başbakanı Serrac, İspanya Dışişleri Bakanı Laya'yı kabul etti
07.09.2020 20:43 | Son Güncelleme: 07.09.2020 20:46

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile Libya'daki gelişmeleri görüştü.

Libya hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Serrac, beraberindeki üst düzey heyetle birlikte ülkeye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında başkent Trablus'a gelen Laya'yı kabul etti.

Serrac görüşmede, iki ülke arasındaki güçlü ilişkilere işaret ederek, İspanya'nın Libya hükümetine ve siyasi çözüm sürecine verdiği desteği övdü.

Başbakan Serrac ayrıca, Libya'da yaşanan son gelişmeler ve siyasi çözüm sürecine dönük müdahalelerle ilgili bilgi verdi.

İspanya'nın, Libya hükümetine ve Libyalı tarafların karşılıklı olarak ilan ettikleri ateşkese destek verdiğini belirten Laya ise, Serrac'ı İspanya'yı ziyarete davet etti.

Serrac, davetinden ötürü İspanyol bakana teşekkür etti.

Libya'da ateşkes kararı

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, 21 Ağustos'ta ateşkes kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ateşkes kararı, Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölgeler olmasını, ülkede petrol üretimi ve ihracının yeniden başlatılmasını, yabancı ve paralı askerlerin ülkeden çıkmasını ve Başkanlık Konseyi ile genel seçimlerin gelecek mart ayında yapılmasını öngörüyor.

Kaynak: AA

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