Libya Başbakanı Serrac, Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ile telefonda görüştü
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Libya Başbakanı Serrac, Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ile telefonda görüştü

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Libya'daki son gelişmeleri ele aldı.

Libya Başbakanı Serrac, Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ile telefonda görüştü
01.06.2020 03:25 | Son Güncelleme: 01.06.2020 03:25

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Libya'daki son gelişmeleri ele aldı.

Libya hükümeti tarafından yayımlanan açıklamada, Serrac ve Le Drian, yaptıkları telefon görüşmesinde, Libya'nın başkenti Trablus'a yönelik saldırıların acilen durdurulması için çalışılması gerektiğini belirtti.

Görüşmede, 2020 başında düzenlenen Berlin Konferansı'nda alınan kararlar da gündeme geldi.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler tarafından dün başkent Trablus'a düzenlenen roketli saldırıda 5 sivil hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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