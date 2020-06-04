Libya Başbakanı Serrac'dan, Hafter'in kandırdığı gençlere hükümete teslim olma çağrısı
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Libya Başbakanı Serrac'dan, Hafter'in kandırdığı gençlere hükümete teslim olma çağrısı

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, orduya bağlı birliklerin dün Uluslararası Trablus Havalimanı'nı ele geçirmesinin ardından, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter tarafından kandırılan ve savaşa sürüklenen gençlere silah bırakma çağrısında bulundu.

Libya Başbakanı Serrac'dan, Hafter'in kandırdığı gençlere hükümete teslim olma çağrısı
04.06.2020 01:51 | Son Güncelleme: 04.06.2020 01:51

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, orduya bağlı birliklerin dün Uluslararası Trablus Havalimanı'nı ele geçirmesinin ardından, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter tarafından kandırılan ve savaşa sürüklenen gençlere silah bırakma çağrısında bulundu.

Libya February Televizyonu'na konuşan Serrac, Libya ordusunun Trablus Havalimanı'nın kurtarılmasıyla taçlandırdığı zaferler dolayısıyla Libya halkını tebrik etti.

"Savaş suçlusu" olarak nitelendirdiği Hafter tarafından kandırılan ve Libya halkına karşı savaşa sürüklenen gençlere silah bırakma ve meşru yönetime teslim olma çağrısı yapan Serrac, bunu yapmaları durumunda iyi bir muameleyle karşılaşacaklarını söyledi.

Ülkenin siyasi, toplumsal ve kültürel alanlarda önde gelenleri ve aşiret liderlerine seslenen Serrac, onlardan şiddetin olmadığı, ifade özgürlüğü, diyalog ve sivil devlet ilkelerinin hakim olduğu bir atmosfer oluşturmalarını istedi.

Hafter milislerinin Libya ordusu karşısında yenilgiye uğradığı ve çekilmek zorunda kaldığı yerlerde mayın tuzaklayarak suç hanesine bir yenisini daha eklediğine dikkati çeken Serrac, içişleri ve savunma bakanlıklarına mayınların temizlenmesi için gerekli tüm imkanları seferber etmeleri konusunda talimat verdiklerini dile getirdi.

Serrac ayrıca Libya'daki yıkıma ve sivillerin öldürülmesine ortak olanlara karşı uluslararası kanunlar çerçevesinde yargı yollarına başvuracaklarını ve kimsenin hakkının heba olmasına izin vermeyeceklerini sözlerine ekledi.

Libya ordusundan batı bölgesindeki toplumun önde gelenlerine çağrı

Orduya bağlı Batı Askeri Bölgesi Ortak Operasyon Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, aşiret şeyhleri, kanaat önderleri ile uzlaşma taraftarı kişilere Hafter milislerini batı bölgesinden çıkarma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Artık ortak bir dil üzerinde birleşip, silahlı çeteleri kentlerinizden kovmanın ve böylece savaşı durdurmanın, hem kendinizi hem de kentlerini korumanın zamanı gelmedi mi? Bugün artık zalime zulmünde destek olmanın hiçbir bahanesi kalmamıştır." ifadesi kullanıldı.

Libya ordusunun ilerleyişi sürüyor

Hafter'e bağlı milisler karşısında son dönemde pek çok başarıya imza atan Libya ordusu, batı sahilinin tamamı, Trablus'un güneyindeki bölgeler ve ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Üssü'nün ardından dün de Trablus Havalimanı'nı Hafter milislerinden kurtardığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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