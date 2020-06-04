Libya Başbakanı Serrac, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Libya Başbakanı Serrac, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Türkiye'ye, Libya sorununa ilişkin sergilediği tarihi ve cesur tutumu için teşekkür ederek Libya'da düşmanı tamamen ortadan kaldırıncaya kadar mücadele edeceklerini ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bundan sonraki...

Libya Başbakanı Serrac, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
04.06.2020 18:49 | Son Güncelleme: 04.06.2020 18:49

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Türkiye'ye, Libya sorununa ilişkin sergilediği tarihi ve cesur tutumu için teşekkür ederek Libya'da düşmanı tamamen ortadan kaldırıncaya kadar mücadele edeceklerini ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bundan sonraki süreçte müzakere olanağı vermeyeceklerini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Serrac, görüşmede siyasi ve askeri bağlamda Libya'daki ve bölgedeki gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.

İkili ilişkilerin geliştirilmesiyle ilgili konulara da değindiklerini söyleyen Serrac, "Bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanı'na Türkiye'nin tarihi ve cesur tutumundan dolayı özellikle teşekkürlerimizi ilettik. Bu kriz sürecinde hem Libya hem de Libya halkının yanında yer almalarından dolayı minnettarlığımızı ifade ettik." diye konuştu.

Serrac, despot askeri tavrın karşısında, her zaman sert tutum içinde olduklarını belirterek bu süreçte kendilerinin yanında olan Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür etti.

Libya Başbakanı Serrac, "Bize karşı, lejyonerler tarafından ve onları destekleyenlerce başlatılan bu saldırılardan sonra büyük bir başarı elde etmiş olduk. Trablus ve çevresini tamamıyla özgürleştirmeyi başardık. Aslında bu başarı, bu zafer hepimizin zaferidir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, mücadeleye devam edeceklerini söylediğini aktaran Serrac, "Bu düşmanı tamamıyla ortadan kaldırıncaya kadar, ülke topraklarını zorbalıkla ele geçirmeye çalışmalarına karşı mücadele edeceğiz. Bu mücadelemiz içinde modern demokratik ülkemizi tesis etme yolunda geri adım atmayacağız. Ülkenin geleceğini ve olanaklarını sömürmelerine de müsaade etmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Serrac, kanı dökülen masum insanlara her zaman vefa göstereceklerini vurgulayarak "Eğer bu savaş suçlusuyla müzakere masasına oturmayla ilgili her ne kadar birtakım zorlamalar olsa dahi, kendisinin meşruiyeti tanımadığını ve meşru davranmadığını da bilmekteyiz. Bu bağlamda hiçbir şekilde kendisine bundan sonraki süreçte müzakere olanağı vermeyeceğiz." dedi.

Kendileri için önemli olan tarafın halk ve halkın iradesi olduğunun altını çizen Serrac, "Libyalıları, masum insanları öldüren ve savaş suçu işleyenlerin de yasalar çerçevesinde ceza alması gerektiğini biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Serrac, arzulanan Libya Devleti için safları tek tutma ve beraber hareket etme zamanı olduğuna dikkati çekerek Libyalıların ölümüne sebep olan ve ülkenin altyapısını yıkıma uğratanlara ise "Şu an sizler Trablus çevresinde ve surlarında ciddi anlamda yenilgiye uğradınız. Artık bundan geri durmalısınız. Elinizi yakamızdan çekin. Libyalıları kendi hallerine bırakın. Tarih sizleri asla affetmeyecektir." diye seslendi.

"Türk şirketlerini Libya'da görmek istiyoruz"

Libya'nın, sahip olduğu doğal kaynaklar, insan kaynakları ve birçok zenginlikle Türkiye ile yapıcı iş birliği kurma olanaklarına sahip olduğunu vurgulayan Serrac, "Ülkenizin ekonomik, siyasi ve bölgesel ağırlığıyla birlikte hep beraber sizlerle omuz omuza Libya'nın yeniden imarı sürecinde de Türkiye'yi ve Türk şirketlerini tekrar Libya'da görmek istiyorum." dedi.

Serrac, Türk şirketlerinin, iki kardeş ülke arasındaki ilişkilere uygun bir şekilde tekrar faaliyetlerine devam etmesini arzuladıklarını söyleyerek "Tarihi kültürel ilişkilerimize yaraşır bir şekilde önümüzdeki sürece bakmalıyız diye düşünüyorum. Sözlerimin sonunda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına ve halkına en içten teşekkürlerimi iletirken, Türkiye'nin daha çok atılımla ilerlemesini ve halkın daha iyi noktalara ulaşmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı Haber
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz Haber
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi...
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz? Haber
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?
3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli'nin talebi Haber
3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli'nin talebi
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak Haber
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı Haber
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti
Hamile fil, içi barut dolu ananası yedikten sonra öldü
Hamile fil, içi barut dolu ananası yedikten sonra öldü
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
3 ismin milletvekilliği düşürüldü, Meclis'teki sandalye dağılımı değişti
3 ismin milletvekilliği düşürüldü, Meclis'teki sandalye dağılımı değişti
3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sararak sokağa terk eden anne konuştu: Nikahsız birliktelik sonucu oldu
3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sararak sokağa terk eden anne konuştu: Nikahsız birliktelik sonucu oldu
Vekillikleri düşürülen 3 ismin ortak noktası, Yargıtay tarafından onanmış hapis cezaları
Vekillikleri düşürülen 3 ismin ortak noktası, Yargıtay tarafından onanmış hapis cezaları
AK Parti'den vekillikleri düşürülen 3 isim hakkında ilk yorum
AK Parti'den vekillikleri düşürülen 3 isim hakkında ilk yorum
Vekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'ndan sıcağı sıcağına ilk açıklama: Cezaevine teslim olacağım
Vekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'ndan sıcağı sıcağına ilk açıklama: Cezaevine teslim olacağım
Donald Trump'ın tweetini gizleyen Twitter, aynı paylaşımdan dolayı başka bir hesabı askıya aldı
Donald Trump'ın tweetini gizleyen Twitter, aynı paylaşımdan dolayı başka bir hesabı askıya aldı
CHP'li vekiller Atatürk imzalı maskeyi çöpe attı, MHP Milletvekili Osmanağaoğlu ateş püskürdü
CHP'li vekiller Atatürk imzalı maskeyi çöpe attı, MHP Milletvekili Osmanağaoğlu ateş püskürdü
Kılıçdaroğlu, cenazesinde saldırıya uğradığı şehidin babasını makamında ağırladı
Kılıçdaroğlu, cenazesinde saldırıya uğradığı şehidin babasını makamında ağırladı
2 yolcuyu maske takması için uyaran minibüs şoförü bıçaklandı
2 yolcuyu maske takması için uyaran minibüs şoförü bıçaklandı
Beşiktaşlı futbolcular, George Floyd'u baş harflerini oluşturarak ırkçılığa tepki gösterdiler
Beşiktaşlı futbolcular, George Floyd'u baş harflerini oluşturarak ırkçılığa tepki gösterdiler
Parlamentoda konuşma yapan Ekonomi Bakanı, sık sık terini ve burnunu silince korona paniği yaşandı
Parlamentoda konuşma yapan Ekonomi Bakanı, sık sık terini ve burnunu silince korona paniği yaşandı
Katilin kurnazlığı otopsiden döndü! Yanarak öldüğü zannedilen adam cinayete kurban gitmiş
Katilin kurnazlığı otopsiden döndü! Yanarak öldüğü zannedilen adam cinayete kurban gitmiş
Koronavirüs insan yapımı mı? İngiltere'nin eski istihbarat şefinin iddiası tartışmaları yeniden alevlendirecek
Koronavirüs insan yapımı mı? İngiltere'nin eski istihbarat şefinin iddiası tartışmaları yeniden alevlendirecek
Erken seçim iddialarına AK Parti kanadından bugüne dek verilmiş en net yanıt
Erken seçim iddialarına AK Parti kanadından bugüne dek verilmiş en net yanıt
Erdoğan'dan yeni partiler için kurmaylarına 'Yokluğa mahkum edin' talimatı
Erdoğan'dan yeni partiler için kurmaylarına "Yokluğa mahkum edin" talimatı
Fenerbahçe, Gökhan Gönül'e 800 bin euro maaş ve takım kaptanlığı önerdi
Fenerbahçe, Gökhan Gönül'e 800 bin euro maaş ve takım kaptanlığı önerdi
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü
Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi
Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Metin Bulut Donald Trump Berat Albayrak Hasan Polatkan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Jose Sosa Mete Gazoz Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki
Daha Fazla Libya Antalya Resmi Gazete Donald Trump
Şu an buradasınız: Libya Başbakanı Serrac, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 18:52:43. #1.14#
title