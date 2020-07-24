Libya Başbakanı Serrac, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü
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Libya Başbakanı Serrac, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü

Libya Başbakanı Serrac, ülkede muhtemel bir ateşkesin sürdürülebilir olması ve saldırgan tarafa da yeni bir saldırı tehdidi için imkan verilmemesi gerektiğini söyledi.

Libya Başbakanı Serrac, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü
24.07.2020 07:01 | Son Güncelleme: 24.07.2020 07:04

Libya Başbakanı Serrac, ülkede muhtemel bir ateşkesin sürdürülebilir olması ve saldırgan tarafa da yeni bir saldırı tehdidi için imkan verilmemesi gerektiğini söyledi.

Libya Başbakanlık İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefon görüşmesi yaptı.

Libya'daki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Serrac, Berlin Konferansı'nın sonuçlarına bağlı ancak tek taraflı herhangi bir girişime karşı olduklarını dile getirdi.

Serrac, herhangi bir ateşkesin sürdürülebilir olması gerektiğini, saldırgan tarafa da yeni bir saldırı tehdidi imkanı verilmemesinin önemini vurguladı.

Terhune kentinde keşfedilen toplu mezarlara ve darbeci asker Halife Hafter'e bağlı milislerin işlediği insan hakları ihlallerine dikkati çeken Serrac, "Suçluların ve sorumluların hesap vermesi gerek" dedi

Serrac, Hafter milislerinin Trablus'un banliyölerindeki yerleşim bölgelerine yerleştirdiği mayınlardan ve hayatını kaybeden sivillerden söz etti.

Petrol bölgelerinin bir an önce açılması ve üretime geçmesinin önemine işaret eden Serrac, üretimin Ulusal Petrol Kurumu gözetiminde yürütülmesinin zorunlu olduğunu söyledi.

Açıklamada, Borrell'in de AB'nin görüşlerini aktardığı ve Libya'da ateşkesin sağlanması, Birleşmiş Milletler kararlarına ve Berlin Konferansı'nın sonuçlarına uyumlu siyasi sürece dönülmesi konusunda bağlı bulundu kurumun kararlı olduğunu dile getirdiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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