15.01.2020 08:54 | Son Güncelleme: 15.01.2020 08:55

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz Mustafa es-Serrac'ın Türk makamlarla görüşmeler yapması, vatandaşların Libya Başbakanı Sarrac'ı merak etmesine neden oldu. Peki Libya Başbakanı Sarrac kimdir? Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı El Sarrac kimdir? Libya Başbakanı kimdir?

LİBYA BAŞBAKANI SARRAC KİMDİR?

Fayiz Mustafa es-Serrac doğum tarihi: 20 Şubat 1960

Fayiz Mustafa es-Serrac kaç yaşında: 59yaşında

Fayiz Mustafa es-Serracnereli: Trablus, Libya

Fayiz Mustafa es-Serrac görevi: 2016'dan bu yana Libya Başbakanı

LİBYA BAŞBAKANI SARRAC BİYOGRAFİSİ

Fayiz Mustafa es-SerracLibyalı iş adamı ve siyasetçi. Mevcut Libya Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Başbakanı.

Trabluslu önemli bir aileden gelmektedir. Babası, Libya Krallığı sırasında hükümette bakan olarak görev yapmış ve çağdaş Libya'nın kurucularından biriydi. Mühendis olduktan sonra Kaddafi döneminde Konut Bakanlığı'nda çalıştı.

2014 yılında Ahmed Maitik başkanlığındaki Genel Ulusal Kongre Hükümeti'nde Konut Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı.

17 Aralık 2015 tarihinde imzalanan Libya Siyasi Uzlaşı Anlaşması sonucunda oluşturulan Libya Ulusal Uzlaşı Hükümeti Başkanı olarak seçildi. 30 Mart 2016 tarihinde Libya Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanlığı'na seçildi. 5 Nisan 2016 tarihinde de Libya Başbakanı oldu. Her iki görevi de birlikte yürütmektedir.

Bazı eleştirmenler tarafından "dış güçler tarafından dayatılan bir siyasetçi" olarak görülmektedir.[6]

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