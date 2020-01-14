Libya Başbakanı Sarrac İstanbul'da
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Libya Başbakanı Sarrac İstanbul'da

LİBYA Başbakanı Fayiz es-Sarrac, Moskova'daki görüşmeleri sonrası İstanbul'a geldi.

14.01.2020 16:16 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:16
Libya Başbakanı Sarrac İstanbul'da
LİBYA Başbakanı Fayiz es-Sarrac, 'daki görüşmeleri sonrası 'a geldi. Öğleden sonra 'de bulunan bir otele gelen Sarrac'ın otelde görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi. Yaklaşık üç saat boyunca otelde bulunan Sarrac saat 15.30 sıralarında otelden ayrıldı. Toplantının devam ettiği dakikalarda otel ve çevresinde güvenlik önlemi alındığı görüldü. 

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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