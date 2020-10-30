Libya Başbakanı Sarrac'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, İzmiri etkileyen deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, İzmiri etkileyen deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. Serrac, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İzmir ve civar illerde meydana gelen depremden dolayı Türk halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Serrac, İzmiri etkileyen deprem sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. Serrac, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İzmir ve civar illerde meydana gelen depremden dolayı Türk halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı