Libya Başbakanı Sarrac'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu
30.10.2020 22:22 | Son Güncelleme: 30.10.2020 22:26
Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, İzmiri etkileyen deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.
Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, İzmiri etkileyen deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. Serrac, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İzmir ve civar illerde meydana gelen depremden dolayı Türk halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.
- Libya
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Serrac, İzmiri etkileyen deprem sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. Serrac, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İzmir ve civar illerde meydana gelen depremden dolayı Türk halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.
- Libya
Kaynak: Demirören Haber Ajansı