LİBYA BAŞBAKANI SARRAC ATATÜRK HAVALİMANI'NA GELDİ
Moskova'daki görüşmeleri sonrası İstanbul'a gelip görüşmeler gerçekleştiren Libya Başbakanı Fayiz Es-Sarrac, saat 16.20 sıralarında Atatürk Havalimanı'na geldi.
14.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:30
Moskova'daki görüşmeleri sonrası İstanbul'a gelip görüşmeler gerçekleştiren Libya Başbakanı Fayiz Es-Sarrac, saat 16.20 sıralarında Atatürk Havalimanı'na geldi. Es-Sarrac'ı getiren konvoy Devlet Konukevi'ne giriş yaptı.Görüntü Dökümü ------------------------------------------Libya Başbakanı'nın konvoyunun Atatürk Havalimanı'na girişi-Detay görüntüler
- İstanbul
Kaynak: DHA