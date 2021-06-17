Libya Başbakanı, Mısır İstihbarat Başkanı ile Ortak Yüksek Komisyon'un faaliyete geçirilmesi konusunu görüştü
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Libya Başbakanı, Mısır İstihbarat Başkanı ile Ortak Yüksek Komisyon'un faaliyete geçirilmesi konusunu görüştü

Libya Başbakanı, Mısır İstihbarat Başkanı ile Ortak Yüksek Komisyon'un faaliyete geçirilmesi konusunu görüştü
Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak - Haberler | Güncel

Libya Milli Birlik Hükümeti (MBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile görüşmesinde Mısır-Libya Ortak Yüksek Komisyonu'nun faaliyete geçmesi konusunu ele aldı.

Libya Milli Birlik Hükümeti (MBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile görüşmesinde Mısır-Libya Ortak Yüksek Komisyonu'nun faaliyete geçmesi konusunu ele aldı.

Başbakanlık basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Dibeybe, Mısır İstihbarat Başkanı Kamil'i Trablus'ta kabul etti.

Görüşmede, Libya Başbakanı Dibeybe'nin Mısır'ı ziyaret ederek anlaşma sağlanan tüm alanlarda Mısır-Libya Ortak Yüksek Komisyonu'nun faaliyete geçirilmesi kararlaştırıldı.

Dibeybe'nin Mısır ziyaretine ilişkin tarihe yer verilmeyen açıklamada, Mısır'ın Libya'da güvenlik ve istikrar sağlanması için "tüm taraflar arasında uzlaştırıcı bir rol üstlendiği" ifade edildi.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli ve 11 bakandan oluşan Mısır heyeti, 20 Nisan'da Libya'nın başkenti Trablus'a gerçekleştirdiği resmi ziyarette Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüşmüştü.

Görüşmede, 2009 yılından beri durdurulmuş olan Mısır-Libya Ortak Yüksek Komisyonu'nun çalışmalarının yeniden başlaması üzerinde anlaşıldığı belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

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Libya Başbakanı, Mısır İstihbarat Başkanı ile Ortak Yüksek Komisyon'un faaliyete geçirilmesi konusunu görüştü - Haberler
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