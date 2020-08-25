Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac: "Acilen kabine revizyonu yapılacak"
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Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac: "Acilen kabine revizyonu yapılacak"

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, kota uygulamaları ve memnuniyet beklentisinden uzak acilen kabine değişiklikleri yapmayı planladığını bildirdi.

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac:
25.08.2020 02:53 | Son Güncelleme: 25.08.2020 02:53

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, kota uygulamaları ve memnuniyet beklentisinden uzak acilen kabine değişiklikleri yapmayı planladığını bildirdi.

Serrac, resmi televizyon kanalına yaptığı konuşmada, "Kriz hükümeti kurmak için olağanüstü hal ilan etmem gerekebilir. Kota uygulamaları ve memnuniyet beklentisinden uzak bir şekilde acilen kabine revizyonu yapılacak." ifadelerini kullandı.

Meşruiyetin düşmesine ve Libya'nın karanlık bir tünele girmesine izin vermeyeceğine vurgulayan Serrac, meşru otorite olarak sorumluluk payını kabul ettiklerini ancak tüm ülke topraklarında kontrolü sağlayamadıklarını belirtti.

Başkanlık konseyi ve genel seçimlerin gelecek mart ayında yapılması çağrısını yineleyen Serrac, "Vatanı kurtarmanın tek siyasi yolu, yönetimleri seçim yoluyla yenilemektir." dedi.

Seçimleri kendi hesapları dolayısıyla istemeyen bazı taraflar olduğunu kaydeden Serrac, Libyalı bütün tarafların kabul edeceği herhangi bir anlaşmayı uygulamaya hazır olduğunu aktardı.

Libyalı protestoculara yaşam koşullarının kötüye gittiği gerekçesiyle provakasyonlara alet olmamaları çağrısında bulunan Serrac, "Bütün devlet kurumlarına barışçıl göstericileri korumaları, sadece sabotajcılara müdahale etmeleri talimatı verdim." diye konuştu.

Barışçıl göstericilerin arasında provokatörlerin bulunduğunu, Libya devletinin prestijini düşürmek için sabotaj ve isyan eylemleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Serrac, petrol ihracatının yeniden başlaması ve halkı aç bırakma politikasının sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Savaştan etkilenen bölgeler için tazminat fonu oluşturulduğunu açıklayan Serrac, Libya Merkez Bankası'ndan likitide sağlamasını, döviz kuruyla ilgilenmesini ve paralel piyasayla mücadele etmesini istedi.

Birçok ülkenin kendilerini terk ettiği bir dönemde Libyalılar'ın yanında yer alan Türkiye'ye teşekkürlerini ileten Serrac, "Türk şirketlerle ilgili ekonomik dosyalar ve söz konusu şirketlerin yarım kalan projeleri tamamlamak için geri dönmesi konusunda Türkiye'yle iletişim halindeyiz. Kurumlarımızın faydasına olacak şekilde Türkiye'yle ayrıcalıklı ilişkilerimizi geriştirmeye çalışıyoruz." dedi.

Libya'da ateşkes kararı

Başbakan Serrac ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, cuma günü (21 Ağustos) ateşkes kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ateşkes kararı kapsamında, Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölgeler olması, ülkede petrol üretimi ve ihracının yeniden başlatılması, yabancı ve paralı askerlerin ülkeden çıkması ve Başkanlık Konseyi ile genel seçimlerin gelecek mart ayında yapılmasını öngörüyor.

Kaynak: AA

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