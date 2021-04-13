Libya Başbakanı Dibeyde Türk yatırımcılarla bir araya geldi
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Libya Başbakanı Dibeyde Türk yatırımcılarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Libya Başbakanı Dibeyde Türk yatırımcılarla bir araya geldi

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, "Devletimizin Türk iş adamlarına kolaylık sağlayacaktır.

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Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, "Devletimizin Türk iş adamlarına kolaylık sağlayacaktır. Türkiye ve Libya arasında vizelerin tamamen kaldırılmasıyla ilgili de işlemlere başlayacağız" dedi.

Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Türk işadamları ve yatırımcılar ile hibrit yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, DEİK Başkanı Nail Olpak, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, DEİK/Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil katıldı.

Toplantı'da konuşan Dibeybe, Serbest ticaret anlaşmasını en kısa içerisinde imzalamamız gerekiyor. Ankara'da da bir büyükelçimiz Bingazi'de de bir konsolosluk açılması için gerekli girişimleri başlatacağız. Libya'da iş yapan tüm şirketlere, tüm maddi problemlerinizi çözeceğiz ve bunu planlı bir şekilde yapacağız. Tüm özel sektörlere kapımızı açacağız. Libyalı ortaklarınızla iş yapabilmenize kolaylık sağlayacağız" dedi.

"Vizelerin tamamen kaldırılmasıyla ilgili işlemlere başlayacağız"

Hükümetlerinin önceliklerinin başında yarım kalan projelerin hayata geçirmek ve onları tamamlamak olduğunu belirten Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, "Şehirlerimizin suretinin değişmesini istiyoruz. Dün yaptığımız görüşmelerde Cumhurbaşkanı'na Türkiye'nin Libya'ya olan yatırımlarının önemli olduğunu ilettim. İki ülkenin gelişimi adına önemli adımlar atmamızı ilettim. Libya'da iş yapan tüm şirketlere, tüm maddi problemlerinizi çözeceğiz ve bunu planlı bir şekilde yapacağız. Hiçbir hakkınız ziyan olmayacaktır. Serbest ticaret anlaşmasını en kısa içerisinde imzalamamız gerekiyor. Vizelerin tamamen kaldırılmasıyla ilgili işlemlere başlayacağız. Ankara'da da bir büyükelçimiz Bingazi'de de bir konsolosluk açılması için gerekli girişimleri başlatacağız" şeklinde konuştu.

"Elektrik alanında yatırım yapmak isteyen şirketlere kapımız açıktır"

Libya'nın tüm şehirlerinde şirketlerin olmasını temenni eden Dibeybe, "Türk özel sektörünün Libya özel sektörüyle birleşmesini istiyoruz. Tüm özel sektörlere kapımızı açacağız. Libyalı ortaklarınızla iş yapabilmenize kolaylık sağlayacağız. Libya inşallah eskisinden daha da iyi olacaktır. Enerji alanında da yarım kalan projelerimizi tamamlayacağız. Elektrik alanında eksiklerimiz var bu alan da yatırım yapmak isteyen şirketlere kapımız açıktır. Devletimizin Türk iş adamlarına kolaylık sağlayacaktır" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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