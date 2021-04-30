Libya Başbakanı Dibeybe, ülkede yeniden savaş fitilini ateşlemeye çalışanlara karşı uyardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Libya Başbakanı Dibeybe, ülkede yeniden savaş fitilini ateşlemeye çalışanlara karşı uyardı

Libya Başbakanı Dibeybe, ülkede yeniden savaş fitilini ateşlemeye çalışanlara karşı uyardı
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Libya'da yeniden savaş fitilini ateşlemeye çalışanlar olduğunu belirtti.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Libya'da yeniden savaş fitilini ateşlemeye çalışanlar olduğunu belirtti.

Bakanlardan oluşan bir heyetle başkent Trablus'un doğusundaki Tacura bölgesine gerçekleştirdiği ziyarette, milletvekilleri ve bölgenin ileri gelenleriyle bir araya gelen Dibeybe, ülkedeki genel duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Savaşın sona erdiğini söyleyebiliriz ancak tekrar bunun fitilini ateşlemeye çalışanlar var." diyen Dibeybe, bu kişi ya da çevrelere ilişkin bilgi vermedi.

Savaş tüccarlarına ve servetlerini savaştan kazanan kişilere karşı dikkatli olma çağrısı yapan Dibeybe, bölge halkına bir daha hiçbir savaşa dahil olmama çağrısı yaptı.

Ülkedeki paralı askerlerle ilgili de konuşan Dibeybe, Libya'nın egemenliği ve paralı askerlerin ülke topraklarından çıkarılması için çalıştıklarını kaydetti.

Paralı askerlerin varlığı nedeniyle Sirte Havalimanı'na giremediklerini dile getiren Dibeybe, "Orada konuşlanan güçler bizden Sirte'ye karadan giriş yapmamızı istedi ancak hükümet bunu kabul etmedi. Onlara, uçakla geleceğiz, burası Libya'ya ait bir havalimanı ve hiç kimse bizi Libyalıların havalimanlarına inmekten men edemez dedik." ifadesini kullandı.

Rus Wagner grubuna bağlı paralı askerler Sirte kenti ile havalimanında konuşlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

Çekyatta uyuyakalan çiftçi, evinde çıkan yangın nedeniyle feci şekilde can verdi
Çekyatta uyuyakalan çiftçi, evinde çıkan yangın nedeniyle feci şekilde can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Engin Altay Ersin Tatar Vedat Bilgin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Merve Dizdar Şeyma Subaşı Yılmaz Erdoğan
Spor Diego Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Libya Başbakanı Dibeybe, ülkede yeniden savaş fitilini ateşlemeye çalışanlara karşı uyardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 05:54:28. #1.16#

title