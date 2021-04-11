Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe, yarın Türkiye'ye gelecek
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Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe, yarın Türkiye'ye gelecek

Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Politika
Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe, yarın Türkiye'ye gelecek

Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

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Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 12-13 Nisan'da gerçekleştirilecek ziyaret kapsamında, Türkiye-Libya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Dibeybe başkanlığında Ankara'da icra edilecek.

İlgili bakanların katılımıyla düzenlenecek Konsey Toplantısı'nda, köklü tarihi bağlara sahip Türkiye-Libya ilişkileri tüm boyutlarıyla değerlendirilecek, iş birliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

İkili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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