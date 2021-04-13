Libya Başbakanı Dibeybe, Türk iş insanlarıyla İstanbul'da yuvarlak masa toplantısında buluştu
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Libya Başbakanı Dibeybe, Türk iş insanlarıyla İstanbul'da yuvarlak masa toplantısında buluştu

Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel
Libya Başbakanı Dibeybe, Türk iş insanlarıyla İstanbul'da yuvarlak masa toplantısında buluştu

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Türk iş insanları ve yatırımcılarla İstanbul'da yuvarlak masa toplantısı yaptı.

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Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Türk iş insanları ve yatırımcılarla İstanbul'da yuvarlak masa toplantısı yaptı.

Kabinesinden 14 Bakanla Türkiye'ye iki günlük resmi ziyaret düzenleyen Libya Başbakanı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkiye-Libya Hibrit Yuvarlak Masa Toplantısına katıldı.

Toplantıda, Dibeybe'nin yanı sıra, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, DEİK Başkanı Nail Olpak, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren ve DEİK/Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil de hazır bulundu.

Toplantı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Libya Başbakanı, ülkedeki kriz nedeniyle yarım kalan projelerin devam etmesini ve Türk iş adamlarını yeniden Libya'da görmek istediklerini söyledi.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Yılmaz, ileriye yönelik umut vadeden gelişmeler yaşanacağını gördüklerini de belirtti.

Yılmaz, "Bugün sayın Başbakanın burada Türk insanlarıyla bir araya gelmek istemesi, Libya'nın ülkemize verdiği önemin ve iş insanlarımıza ve geçmiş dönemde yaptığımız profesyonelce çalışmaların kalitesine olan güvenin de yansımasıdır." diye konuştu.

Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Karanfil, Libya'daki olumlu gelişmelerin ve istikrarın kendilerini son derece heyecanlandırdıklarını belirterek, "Dost ve kardeş ülke Libya, ülkemiz için çok önemli bir müttefik ve Kuzey Afrika'da en önemli ticari ortaklarımızın başında geliyor." dedi.

Libya'nın "Afrika'nın anahtarı" olduğu ifade eden Karanfil, bu ülke üzerinden Afrika'ya daha kısa sürede ulaşım sağlamanın, ürün ve hizmet ihracatını ve ikili ticaret hacmini daha da büyüteceğini söyledi.

Basına açık düzenlenen ve çevirim içi de yayınlanan basın toplantısının ardından, Dibeybe ve Türk iş insanları, yuvarlak masa toplantısı yaptı.

Salgın nedeniyle katılımın sınırlı tutulduğu toplantıya 55 iş insanı katılırken, çevirim içi olarak yüzden fazla iş insanının takip ettiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

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