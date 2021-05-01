Libya Başbakanı Dibeybe, Trablus elektrik santralindeki Türk işçilerle iftar yaptı
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Libya Başbakanı Dibeybe, Trablus elektrik santralindeki Türk işçilerle iftar yaptı

Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Türk enerji firması ENKA'nın başkent Trablus'ta yapımını üstlendiği elektrik santralinin proje sahasını gezerek Türk işçilerle iftar yaptı.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Türk enerji firması ENKA'nın başkent Trablus'ta yapımını üstlendiği elektrik santralinin proje sahasını gezerek Türk işçilerle iftar yaptı.

Canzur semtindeki Batı Trablus Elektrik Santrali'nde 350 kişinin yer aldığı iftar programına, Başbakan Dibeybe'nin yanı sıra Başbakanlık İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil Cuma, Libya Elektrik Şirketi Müdürü İbrahim el-Fellah, ENKA yetkilileri ve projede çalışan Türk işçiler katıldı.

İftar öncesinde proje sahasını gezerek çalışmaları yerinde inceleyen Dibeybe, şirket yetkililerinden projenin seyri hakkında bilgi aldı.

Burada kendisini karşılayan işçilerle tek tek selamlaşan Dibeybe, onlara "Hoşgeldiniz, nasılsınız?" diye Türkçe hitap ederek, kendileriyle sohbet etti.

AA muhabirinin projeyi yürüten ENKA yetkililerinden edindiği bilgilere göre, 680 megavat elektrik elde edilecek projenin 15 ayda tamamlanması bekleniyor.

Proje yetkilileri, Misrata kentinde 650 megavat kapasiteli ikinci bir projenin daha yürütüldüğünü ve bu yıl sonunda kente hizmet vermeye başlayacağını ifade etti.

Libya Elektrik Şirketi Müdürü el-Fellah da Libya'da halihazırda 1000 megavat elektrik açığı bulunduğunu belirtti.

Ülkede üretilen 5 bin 500 megavatlık elektriğin ihtiyacı karşılamakta yetersiz kaldığını aktaran Fellah, toplam 6 bin 500 megavat elektrik üretimine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Libya Başbakanı Dibeybe, Trablus elektrik santralindeki Türk işçilerle iftar yaptı
Libya Başbakanı Dibeybe, Trablus elektrik santralindeki Türk işçilerle iftar yaptı
Libya Başbakanı Dibeybe, Trablus elektrik santralindeki Türk işçilerle iftar yaptı
Libya Başbakanı Dibeybe, Trablus elektrik santralindeki Türk işçilerle iftar yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

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