Libya Başbakanı Dibeybe, Sudan Başbakanı Hamduk ile ikili ilişkileri ele aldı

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk ile telefonda görüştü.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk ile telefonda görüştü.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Dibeybe, Sudanlı mevkidaşıyla, iki ülke arasındaki ilişkileri ve son gelişmeleri ele aldı. ???????

"Kardeş ülke Sudan ile birçok zorluk ve fırsatı paylaşıyoruz." diyen Dibeybe, yakında iki ülke arasında liderlik düzeyinde yapılacak toplantıyı dört gözle beklediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir