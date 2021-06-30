Libya Başbakanı Dibeybe savunma bakanını atama yetkisinin kendisinde olduğunu belirtti
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Libya Başbakanı Dibeybe savunma bakanını atama yetkisinin kendisinde olduğunu belirtti

Libya Başbakanı Dibeybe savunma bakanını atama yetkisinin kendisinde olduğunu belirtti
Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak - Haberler | Güncel

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Başkanlık Konseyi ile istişare yapılmasının gerekliliğiyle birlikte, savunma bakanını atama yetkisinin kendisinde olduğunu bildirdi.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Başkanlık Konseyi ile istişare yapılmasının gerekliliğiyle birlikte, savunma bakanını atama yetkisinin kendisinde olduğunu bildirdi.

Başbakan Dibeybe, savunma bakanının atanması konusunda istişare etmek ve konuyu sonuca bağlamak üzere 4 Temmuz'da yapılacak toplantıya kendisini davet eden Başkanlık Konseyine hitaben mektup gönderdi.

Dibeybe mektupta, "Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun bakanların atamaları ve bununla görevlendirilen organa ilişkin sonuçlara dönerek, ortak yürütme yetkisiyle ilgili bölümü sizin için ekliyoruz. Bu bölüm Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanının bakanları ve müsteşarları atamadaki yetkisini ve Başkanlık Konseyinin bu konudaki rolünü açıklığa kavuşturuyor." ifadelerine yer verdi.

Başbakan, Başkanlık Konseyinin davet ettiği toplantıya katılıp katılmayacağına ilişkin bilgi vermedi.

Ortak yürütme yetkisiyle ilgili bölüme göre, Başkanlık Konseyi ile istişare yapması gerekmekle birlikte, savunma ve dışişleri bakanlarını atama yetkisi başbakana ait.

BM öncülüğünde Libya krizine siyasi çözüm için başlatılan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin, 24 Aralık'ta gerçekleştirilmesi kararlaştırılan parlamento ve başkanlık seçimlerine kadar ülkeyi yönetmesi için 5 Şubat'ta Cenevre'de yaptığı oylama sonucunda, geçici Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed el-Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Libya'da Başkanlık Konseyi Başkanı aynı zamanda ordunun başkomutanı sıfatını taşıyor.

Mart ayında kabinesini kuran Başbakan Dibeybe, kabinede savunma bakanlığına henüz bir isim atamadığı için bu görevi kendisi yürütüyor.

Başkanlık Konseyinden pazartesi günü yapılan yazılı açıklamaya göre, Konsey, Dibeybe'yi, savunma bakanının atanması konusunda istişare etmek ve konuyu sonuca bağlamak üzere 4 Temmuz'da yapılacak "önemli toplantıya" katılmaya çağırmıştı.

Açıklamada, Başbakan'ın toplantıya katılım sağlamaması durumunda, Başkanlık Konseyinin bir savunma bakanı belirleyeceği ve söz konusu ismi oylanmak üzere Temsilciler Meclisine sunacağı bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak

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