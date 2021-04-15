Libya Başbakanı Dibeybe, Rusya'da (2)

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe askeri bando ile karşılanması MOSKOVA - Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Rus Mevkidaşı Mihail Mişustin ile görüşmek üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.
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Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe askeri bando ile karşılanması
MOSKOVA - Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Rus Mevkidaşı Mihail Mişustin ile görüşmek üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı