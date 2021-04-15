Libya Başbakanı Dibeybe, Rusya'da (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Libya Başbakanı Dibeybe, Rusya'da (2)

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe askeri bando ile karşılanması MOSKOVA - Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Rus Mevkidaşı Mihail Mişustin ile görüşmek üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.

Dünya Rusya'nın bu adımını konuşuyor! 53 yıl sonra bir ilk, tanklara 'savaş boyası' sürüldü
Dünya Rusya'nın bu adımını konuşuyor! 53 yıl sonra bir ilk, tanklara "savaş boyası" sürüldü
Tam bitti derken gerilim yeniden zirve yapacak! ABD gemilerini geri çekti ama Rusya'ya yönelik yaptırımlar yolda
Tam bitti derken gerilim yeniden zirve yapacak! ABD gemilerini geri çekti ama Rusya'ya yönelik yaptırımlar yolda

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe askeri bando ile karşılanması

MOSKOVA - Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Rus Mevkidaşı Mihail Mişustin ile görüşmek üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi. (2)

Libya Başbakanı Dibeybe, Rusya'da (2)
Libya Başbakanı Dibeybe, Rusya'da (2)
Libya Başbakanı Dibeybe, Rusya'da (2)
Libya Başbakanı Dibeybe, Rusya'da (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Burak Sergen Demet Akalın Caner Cindoruk
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Fatih Terim Bülent Uygun Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Libya Başbakanı Dibeybe, Rusya'da (2)
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 14:50:52. #1.16#

title