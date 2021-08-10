Libya Başbakanı Dibeybe: "Ordu, sıfatı ne olursa olsun bir kişiye bağlı olamaz"

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Libya ordusunun sıfatı ne olursa olsun tek bir kişiye bağlı olamayacağını belirtti.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Libya ordusunun sıfatı ne olursa olsun tek bir kişiye bağlı olamayacağını belirtti.

Dibeybe, Libya ordusunun 81'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla başkent Trablus'ta düzenlenen etkinlikte konuştu.

Libya Başbakanı, isim vermeden, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in Nisan 2019'da Trablus'u ele geçirmek için başlattığı ve 14 ay süren saldırılarına atıfta bulunarak, ordunun asli görevinin dışa bağımlı olmadan ülkenin egemenliğini korumak olduğunu vurguladı.

Dibeybe, şunları kaydetti:

"Ordu, sıfatı ne olursa olsun bir kişiye bağlı olamaz. Bilakis o tüm Libyalıların ordusudur. Ordular başkentleri korumak için vardır, hangi nedenle olursa olsun oralara saldırmak, halkını korkutmak ve mülklerini yok etmek için değil."

Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığının, Devlet Başkanı'na bağlı ve ordunun da Anayasa'ya tabi olduğunun altını çizen Dibeybe, "Savaşı bir araç olarak kullananlar basiretsizdirler. Çünkü her şeyi zayıf bir kibir uğruna feda ederler." dedi.

Dibeybe, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Savaş yüzünden onlarca yıl kaybettik. Bugün, tüm bu savaş çığırtkanlıklarına rağmen babaların iradesi ve annelerin sevgisinin, çocuklarının savaşa girmesini engelleyeceğine eminim."

Emekli darbeci general Hafter, dün Bingazi'de milislerine hitap ettiği konuşmasında, Libya'nın uluslararası tanınırlığa sahip hükümetini tanımadığı imasında bulunmuş ve "Ordunuz, sivillik adı altındaki hiçbir otoriteye asla boyun eğmeyecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Libya'da defalarca yönetimi silah zoruyla ele geçirmeyi deneyen ve başarısız olan darbeci lider, "hiçbir otoriteyi tanımayacağını" yinelemişti.

Libya krizine çözüm bulmak için Birleşmiş Milletler öncülüğünde oluşturulan Libya Siyasi Diyalog Forumunun 5 Şubat'ta gerçekleştirdiği toplantıda, yıl sonunda yapılması planlanan seçimlere kadar geçici Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed el-Menfi, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanlığına da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir