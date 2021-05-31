Libya Başbakanı Dibeybe İtalya'yı ziyaret etti

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, resmi temaslarda bulunmak üzere İtalya'nın başkenti Roma'ya geldi.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, resmi temaslarda bulunmak üzere İtalya'nın başkenti Roma'ya geldi.

Dibeybe, ziyaret kapsamında, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile "Yeni Libya kendini İtalyan şirketlerine tanıtıyor" başlıklı iş forumuna katıldı.

Libya ve İtalya ilişkilerinde, ekonomik iş birliği ve Orta Akdeniz'de düzensiz göçle mücadele öne çıkan konular arasında yer alıyor.

Dibeybe'nin Roma ziyaretinin ne kadar süreceğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio da 28 Mayıs'ta, Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo ve Avrupa Birliği Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile Libya'nın başkenti Trablus'u ziyaret etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir