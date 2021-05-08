Libya Başbakanı Dibeybe, İsrail'in Mescidi Aksa saldırılarını kınadı
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Libya Başbakanı Dibeybe, İsrail'in Mescidi Aksa saldırılarını kınadı

Libya Başbakanı Dibeybe, İsrail'in Mescidi Aksa saldırılarını kınadı
Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasına ilişkin sosyal medya hesabından kınama mesajı yayımladı.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasına ilişkin sosyal medya hesabından kınama mesajı yayımladı.

"Filistin halkının haklı mücadelesinde daima yanlarında olduklarını" belirten Dibeybe, "İsrail'in, ilk kıblemiz Mescidi Aksa'ya saldırısını ve Filistinlileri benzeri görülmemiş şekilde yerlerinden etmesini kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail yönetiminin bu eylemlerinin, barış sürecini baltaladığına dikkati çeken Libya Başbakanı, "Uluslararası toplum, Filistinlilerin çıkarına adil bir çözüm bulma sorumluluğunu yerine getirmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

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