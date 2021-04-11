Libya Başbakanı Dibeybe, heyetindeki 14 bakanla birlikte pazartesi günü Türkiye'de temaslarda bulunacak
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Libya Başbakanı Dibeybe, heyetindeki 14 bakanla birlikte pazartesi günü Türkiye'de temaslarda bulunacak

Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel
Libya Başbakanı Dibeybe, heyetindeki 14 bakanla birlikte pazartesi günü Türkiye'de temaslarda bulunacak

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, pazartesi günü temaslarda bulunmak üzere Türkiye'yi ziyaret edecek.

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Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, pazartesi günü temaslarda bulunmak üzere Türkiye'yi ziyaret edecek.

Libya Hükümet Sözcüsü Muhammed Hammude, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dibeybe'ye eşlik edecek üst düzey heyette, 5 Başbakan yardımcısı ve 14 bakanın yanı sıra Genelkurmay Başbakanı Orgeneral Muhammed el-Haddad ve diğer hükümet yetkililerinin yer alacağını bildirdi.

Buna göre, Dibeybe'ye refakat edecek Libyalı bakanların arasında, Dışişleri, İçişleri, Ekonomi ve Ticaret, Sağlık, Petrol, Yerel Yönetimler, Maliye, Ulaştırma, Planlama, Sanayi ve Maden, Çevre, Eğitim bakanları ile iki devlet bakanı yer alacak.

Hammude, ziyaretteki temaslar kapsamında, enerji ve sağlık gibi hizmet sektöründe çeşitli ortak dosyaların yanı sıra, Türk şirketlerinin ülkedeki kriz nedeniyle durdurulan faaliyetlerine devam etmek için tekrar geri dönmesinin ele alınacağını aktardı.

Ayrıca, Libya Başkanlık Konseyi Basın Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, Dibeybe ve beraberindeki heyetin, Libya ve Türkiye arasındaki anlaşmaları ele almak ve iki ülke arasındaki çeşitli alanlarda iş birliğini geliştirmek için temaslarda bulunacağı belirtildi.

Birleşmiş Milletler öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, ülkede 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed el-Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

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